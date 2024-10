Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, a causa del forte vento che in queste ore sta interessando Cagliari.

La riapertura verrà comunicata non appena cesseranno le condizioni di pericolo.

Una decisione che arriva in seguito all’ondata di maltempo abbattutasi sul cagliaritano che ha causato non pochi disagi. Si registrano strade allagate, tombini saltati e alberi pericolanti, in particolare in viale Diaz, in viale Merello e a Pirri.