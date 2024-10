Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto, con un’ordinanza (la numero 43), la chiusura dell'Istituto “De Sanctis- Deledda” (il plesso di Via Sulcis) temporaneamente e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, dopo che sono stati rilevati alcuni casi di Covid. Il plesso resterà chiuso sino al 18 aprile, dunque stop alle attività didattiche in presenza.