“Piena solidarietà al ristoratore cagliaritano, ennesima vittima della follia di un gruppo di stranieri”. Sono le parole di Andrea Piras, consigliere comunale e vicecapogruppo della Lega in Consiglio regionale, in merito alla vicenda dello chef cagliaritano aggredito da un gruppo dei stranieri.

“Una aggressione brutale e ingiustificata contro un uomo solo che aveva semplicemente invitato questi delinquenti a smetterla di lanciare bottiglie contro la chiesa. Ora ci aspettiamo un processo veloce con pene certe per tutti i responsabili”, continua Piras che ringrazia le forze dell’ordine per “aver subito identificato e denunciato i colpevoli”.

Scene come queste “purtroppo sono ormai quotidiane non solo a Cagliari ma in ogni città. Le denunce di residenti contro il degrado, risse, spaccio e furti – rimarca l’esponente del Carroccio – sono all’ordine del giorno. Questa sarebbe l’integrazione, l'educazione e il rispetto?”.

“Per fortuna – conclude Piras – le elezioni politiche sono vicine. Finalmente ci penserà ancora una volta la Lega a garantire la sicurezza di milioni di italiani. Le porte aperte sono alla gente perbene, per chi viene per lavorare onestamente. Ai balordi un biglietto di sola andata”.