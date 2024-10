Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato una 78enne del posto.

I militari, alle 15,30 circa sono intervenuti in via Roma presso la Rinascente, dove avrebbero accertato che la donna si era impossessata di capi di abbigliamento per un valore di 494 euro, oltrepassando la barriera delle casse senza pagare e costringendo il personale di vigilanza a intervenite.

I capi di abbigliamento, alcuni dei quali sarebbero stati danneggiati, sono stati restituiti alla parte proprietaria.