Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari in collaborazione con i militari delle Fiamme gialle hanno sequestrato due centri estetici a Caglairi, uno in via Santa Gilla e l’altro in Viale Marconi, gestiti da cinesi che oltre ai massaggi offrivano prestazioni sessuali.

Nel primo centro lavoravano tre giovani massaggiatrici cinesi, mentre nel secondo, oltre tre ragazze asiatiche, anche un’italiana. Le sei massaggiatrici erano tutte maggiorenni e provviste di regolare permesso di soggiorno.

I due titolari sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione.