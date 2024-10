Un appartamento occupato abusivamente trasformato in una “centrale di spaccio”, meta di numerosi tossicodipendenti. A scoprirlo, ieri pomeriggio, sono stati gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari dopo un blitz nel quartiere di Is Mirrionis.

Da qualche giorno i poliziotti avevano posto sotto osservazione un’abitazione ubicata all’ultimo piano di un condominio nel quartiere popolare e ieri sera è scattato il blitz. Gli agenti sono riusciti a entrare nell’appartamento accodandosi a un cliente e hanno arrestato in flagranza un giovane di 19 anni, disoccupato.

Durante la perquisizione sono stati trovati circa 70 grammi di cocaina, già confezionata in 140 dosi e pronta per essere spacciata, 50 grammi di marjuana, oltre a 1480 euro in contati ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo e il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova ai domiciliari.