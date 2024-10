A Cagliari da tempo, nel quartiere di Is Mirrionis, giace un cassone in legno pieno di rifiuti abbandonati. La denuncia del portavoce del comitato spontaneo Arrosa Collettivo, Valerio Piga: "Il Comune non controlla?"

"Da qualche settimana alla fine della via Is Mirrionis è presente una specie di cassone in legno adibito a raccolta immondizia - riferisce Piga -. Immagino che sia stato fatto tutto in modo abusivo da evasori della Tari per buttarci ogni tipo di rifiuto".

E denuncia: "Ma il Comune non controlla? Fa finta di nulla? Possibile che in queste settimane non sia intervenuto nessuno? Un ultima curiosità ma chi lo svuota?".

Da mesi nei pressi di piazza Medaglia Miracolosa, chiunque abbandona nel cassone di tutto e ad ogni ora del giorno.