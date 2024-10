"Con la nuova passeggiata sul mare continua a realizzarsi quel sogno avviato dal sindaco Delogu, che fece abbattere l'orrenda inferriata sulla via Roma, e proseguito con il sindaco Floris, che fece abbattere il muro sul molo Ichnusa".

Lo ha dichiarato il presidente Cappellacci, intervenuto stamane all'inaugurazione del nuovo percorso ciclo pedonale sul lungomare di Cagliari.

"Un percorso che, con il sostegno della Regione, consente alla città di rivolgersi verso un mare che in antichità era visto come una fonte di pericolo e che finalmente può essere visto invece come l'inizio delle opportunità per una città che per la sua qualità della vita può proporsi sullo scenario internazionale con nuove ambizioni sul piano turistico e culturale. Guardiamo al Mediterraneo - ha concluso Cappellacci- con uno spirito nuovo e con scelte volte a rendere più attrattiva la città con benefici importanti per lavoro e impresa".