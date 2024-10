Per tutta la settimana Cagliari diventa una capitale della musica grazie a L’Orchestre Voyageur- The travelling Orchestra, un progetto di scambio culturale finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus.

Dopo la prima tappa francese, stavolta è il turno del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Da lunedì, una cinquantina di giovani studenti di musica provenienti dai conservatori di Poitiers (Francia) e Malaga (Spagna) si trovano nel capoluogo sardo per condividere questa esperienza con i coetanei dell’Istituzione cagliaritana.

Le giornate dei partecipanti (in gran parte tra i 15 e i 19 anni) sono scandite da lezioni e stage di Musica da camera, Musica per orchestra o Jazz, a cui va ad aggiungersi l’esperienza nelle famiglie ospitanti, elemento chiave del progetto imperniato sul valore della musica come aggregante e strumento di dialogo tra culture diverse, senza trascurare però l’aspetto di esperienza umana e di scambio.

Da domani 24 gennaio il clou della tappa cagliaritana. Alle 18.00 nell’auditorium di piazza Porrino, la grande Orchestra Sinfonica formata da giovani delle tre diverse nazionalità proporrà musiche attinte dai repertori dei diversi paesi coinvolti nel progetto.

L’evento sarà anticipato alle 10.00 dall’incontro tra il Maestro di launeddas Luigi Lai e gli studenti partecipanti al progetto.

Venerdì doppio appuntamento: alle 17.15 nell’aula magna, concerto da camera e launeddas per un programma capace di spaziare da W. A. Mozart e C. Saint-Saëns, sino ai brani della tradizione sarda. Alle 18,30 ci si sposta in sala Porrino per l’esibizione di chiusura: “Snake platform”, un progetto di improvvisazione musicale seguito da brani che proporanno incursioni nel jazz e nel cinema. I concerti sono a ingresso libero e gratuito.