Ogni anno la Commissione europea assegna il premio per la "Capitale verde d'Europa" a una città dell'Ue che si è distinta nei temi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo economico sostenibile. La città candidata deve: dimostrare capacità di raggiungere obiettivi notevoli in fatto di tutela ambientale; impegnarsi nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi per il miglioramento dell'ambiente e l'incentivazione dello sviluppo sostenibile; fungere da modello per altre città.

La Giunta comunale ha deciso di candidare Cagliari in vista del 2023. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Paolo Truzzu, con un post sulla sua pagina Facebook.

"Cagliari ha una solida tradizione nella pianificazione del verde - si legge -. Era il 1996 e l’Amministrazione guidata da Mariano Delogu scelse l’architetto paesaggista Andreas Kipar, che collaborò per realizzare il “Piano del verde” della città e il “Piano dei Parchi”, proseguendo poi il lavoro con il sindaco Emilio Floris nel 2006. Da allora il piano del verde non è stato più aggiornato.Nella progettazione del verde pubblico la pianificazione è quasi più importante della realizzazione - prosegue -. Le piante sono materia viva e il loro inserimento nel territorio necessita di competenze specifiche e capacità di programmazione a medio e lungo termine. Oggi la nostra città ha molto aree verdi: parchi, spazi, giardini pubblici, una media di metri quadri per cittadino che ogni città italiana ci invidia. Ha una buona qualità della vita, una filosofia “urbangreen” che è ormai cultura comune.Uso le parole dell’architetto Kipar: "il verde è il vestito, il suolo è il corpo, l’acqua che vi scorre è l’anima"".

Poi spiega ancora: "Noi vogliamo continuare e migliorare questa tradizione sul verde e su ogni aspetto ambientale. Vogliamo una città con meno consumi energetici da fonti fossili e più da rinnovabili, migliore riutilizzo delle acque reflue, mobilità alternativa ed elettrica, trasformazione dei rifiuti raccolti, illuminazione razionale. Vogliamo una città in cui l’aria sia più sana.Vogliamo migliorarci, lo vogliamo fare pensando di trasformare radicalmente, in meglio, la vita dei cittadini cagliaritani. Pianificare il verde significa lavorare sulla bellezza della città. Per questo, in Giunta, abbiamo deciso di candidare Cagliari a "Capitale del verde d’Europa" per il 2023. Presto - conclude - partiremo con la costruzione del dossier che analizzi lo stato dell’arte e i passi progettuali da compiere verso un obbiettivo di alto livello, coinvolgendo i migliori esperti (non solo tecnici, ma anche chi abbia una visione più generale del ruolo degli agglomerati urbani) per essere al top in Italia e in Europa".