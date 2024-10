Il Canile municipale di Cagliari prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune e, questa settimana, presenta Ginny.

"Ginny - si legge nel comunicato - è una cucciola di simil segugio di 5 mesi, di futura taglia media contenuta ( si stima un peso di circa 10-12 kg a crescita ultimata) entrata in canile a metà giugno 2023 quando è stata trovata abbandonata con i fratelli nei pressi di Calamosca. Al suo ingresso in canile Ginny era molto timorosa con le persone, era denutrita e aveva parassiti. Dopo un lavoro mirato e qualche settimana di permanenza in canile Ginny ha iniziato a fidarsi degli operatori che si occupano quotidianamente di lei e attualmente li accoglie festosa e si fa accarezzare volentieri. La sua attività preferita rimane comunque la corsa nei prati, Ginny è una cagnetta molto dinamica e necessita di fare adeguata attività fisica quotidiana. Ginny non ama stare da sola e per noia rosicchia le cose che trova vicino a sé, con gli altri cani interagisce in modo corretto e non ama i giochi troppo fisici. Per Ginny si cerca una famiglia di persone dinamiche, amanti della vita all’aperto, che la accompagnino alla scoperta del mondo e le garantiscano la giusta attività fisica quotidiana. Ginny si cede in adozione vaccinata, in possesso di microchip e con obbligo di sterilizzazione che avverrà gratuitamente in canile appena la cagnolina avrà l’età giusta per affrontare l’intervento".

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento, contattando il Canile via email all’indirizzo di posta elettronica canile@comune.cagliari.it oppure via telefono ai numeri 070-6778115 e 070-6776469.

Tutte le schede degli ospiti sono visibili nella pagina web del portale istituzionale - CLICCA QUI.