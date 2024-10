Dopo la posa della Pietra di partenza sul sagrato di San Simplicio a Olbia, avvenuta il 15 settembre scorso con una cerimonia presieduta dal cardinale Arrigo Miglio, il 10 dicembre prossimo, alle ore 15.30, sarà posata la pietra di arrivo del Cammino sul sagrato di Bonaria a Cagliari.

Il Cammino, ideato dall’avvocato Antonello Menne, nativo di Orotelli ma residente a Milano, nasce dal percorso fatto dallo stesso Menne, Giuseppe Deiana, Francesco Calledda ''Zigheddu'', Arcangelo Puddori e da altri pellegrini, prima nell’agosto 2020 e poi nell’agosto scorso.

Si tratta di un percorso di almeno 12 tappe che, partendo da Olbia passa per Padru, Berchideddu, Alà dei Sardi, Bitti, Lula, Nuoro, Redentore, Orotelli, Sedilo, Fordongianus, Usellus, Sini, Sanluri, Ussana, Monserrato per arrivare infine alla Basilica di Bonaria a Cagliari.

Alcune tappe sono ancora in fase di definizione. Per progettare e costruire il percorso è stata costituita un’associazione (denominata “Il Cammino di Bonaria) presieduta da Antonello Menne e che riunisce pellegrini di ogni parte della Sardegna.