I piani di allenamento personalizzati in funzione dell’unicità della persona. Un argomento, questo, trattato oggi dal responsabile Roberto De Bellis, responsabile della preparazione atletica del Cagliari calcio, nel corso del seminario destinato in particolare agli studenti del Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, Scienze delle attività motorie preventive e adattate, Fisioterapia e Medicina e chirurgia,che si è tenuto nell’Aula Rossa della Cittadella universitaria di Monserrato.

“All’interno di una stessa squadra – queste ancora le sue parole – ogni giocatore ha esigenze specifiche che richiedono piani di allenamento strettamente individualizzati”.

A detta di Marco Monticone, docente e coordinatore delle classi di laurea delle Scienze motorie e delle Professioni della Riabilitazione, “L’incontro ha come obiettivo quello di ripercorrere l’evoluzione delle metodiche di allenamento nella preparazione calcistica di alto livello”.

In prima fila era presente tutto lo staff dei preparatori atletici del Cagliari, tra i quali Giuseppe Allegra, docente esercitatore di Calcio nel corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (tra i migliori laureati del 2013/2014 premiati dal Rettore Maria Del Zompo).