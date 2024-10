Il Cagliari conferma che "l'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione ha determinato di risolvere la convenzione che lega la Regione Sardegna alla società rossoblù. L'effetto di tale determinazione è che nessun contributo sarà erogato al Cagliari Calcio in relazione alle attività di promozione e valorizzazione dell'immagine della Sardegna effettuate durante la stagione sportiva 2013-2014".

Il club sardo fa sapere che "non esiterà a rivolgersi immediatamente all’Autorità Giudiziaria per vedere riparata la lesione subita".

Il Cagliari "pur confidando in una positiva soluzione della vicenda nelle opportune sedi, non può evitare di esprimere profonda preoccupazione rispetto alle conseguenze che le decisioni dell'Agenzia Governativa avranno nell'immediato in relazione ai propri piani di crescita, che subiranno inevitabili contraccolpi, non potendo più contare su quelli che, sino a pochi giorni fa, apparivano come crediti certi ed esigibili a breve termine".