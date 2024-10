La Società Cagliari Calcio comunica ai propri abbonati che a partire da questo pomeriggio presso il Cagliari Point di Viale la Playa avrà inizio la campagna di rimborso delle quote di abbonamento 2012/13 relative alle gare non disputate, disputate a porte chiuse o in altro impianto diverso da quello di Is Arenas.



Gli abbonati, dietro presentazione dell’abbonamento e documento d’identità, potranno scegliere di avere il rimborso per contanti o, in alternativa, un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di merchandising o biglietti/abbonamenti per la prossima stagione.



Il Cagliari Point di Viale la Playa osserva i seguenti orari:

- Lunedì - Venerdì 9-13 e 16-20

- Sabato 9-13



Per informazioni contattare telefonicamente il numero 070/6042047-044 o scrivere a biglietteria@cagliaricalcio.net