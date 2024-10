E’ ormai fatta tra il Cagliari calcio e il Comune del capoluogo sardo per la convenzione sull'utilizzo del S.Elia. Manca solo la firma del documento che potrebbe arrivare nella giornata di domani. Una volta formalizzato, inizieranno lavori per ospitare al più presto le partite di Serie A. Intanto, il canone annuo è stato già fissato nell’incontro tenuto ieri tra la Società e l’amministrazione comunale: 120 mila euro con possibile detrazione sino al 75% in caso di interventi sull'impianto da parte del Club.