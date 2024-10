Dopo una richiesta pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento 4A dei Vigili del fuoco di Cagliari, è intervenuta intorno alle 18 per la messa in sicurezza di una palazzina di sei piani in via Garibaldi.

Alcune parti d'intonaco di un parapetto si sono staccate, andando a finire sulla sede stradale e coinvolgendo due sfortunati passanti. Le vittime dell'incidente sono state soccorse dal personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori dei Vigili del fuoco, all'arrivo sul posto, hanno provveduto alla chiusura della strada per procedere alla rimozione delle parti pericolanti restanti, e per mettere successivamente la zona in sicurezza. Sul posto, per la gestione della viabilità, gli agenti della polizia locale di Cagliari. L'intervento è tutt'ora in corso.