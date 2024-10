Incidente stradale in tarda mattinata a Cagliari, all'incrocio tra via della Pineta e via Lucca. Un 14enne cagliaritano alla guida di uno scooter Vespa, alla vista di una Volkswagen Polo condotta da un 86enne e proveniente dalla via Lucca, regolata da segnale di stop, ha frenato improvvisamente cadendo a terra ed andando ad urtarvi contro.

Ad avere la peggio è stato il giovane, che contuso è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e per regolare la circolazione stradale.