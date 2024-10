Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare vicino ai frangiflutti del porticciolo di Marina Piccola a Cagliari. Si tratta di un 70enne di San Sperate, Salvatore Tesi.

Il corpo è stato riconosciuto dal figlio. L'anziano, ieri, si era allontanato da casa senza fare più rientro ed erano state avviate le ricerche da parte delle forze dell'ordine.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando alcuni diportisti hanno visto il corpo galleggiare e hanno chiamato la Capitaneria di porto. Il medico legale ha effettuato un esame della salma e non ha riscontrato segni di violenza o altri elementi sospetti.

Secondo gli accertamenti, è possibile che il 70enne sia caduto in mare accidentalmente o per un malore. Come disposto dalla magistratura, il cadavere è stato riconsegnato dalla Guardia costiera ai familiari per i funerali.