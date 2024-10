Singolare incidente quello avvenuto in mattinata in via Amerigo Vespucci, a Cagliari. Un bus ha impattato contro il ponte sotto viale Ferrara, strada sopraelevata, nei pressi dello stadio Sant'Elia ed è rimasto incastrato.

Sul posto è intervenuta una squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e della sede stradale.

Il conducente unico occupante del mezzo è stato soccorso dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, al momento sotto osservazione per dei controlli, pare non abbia riportato ferite. Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

La strada è stata temporaneamente interdetta parzialmente al transito dei veicoli per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.