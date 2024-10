Si è avvalso della facoltà di non rispondere Marcello Melis, 47, il professore di matematica cagliaritano arrestato, secondo l'accusa, per concussione e violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse fra i 15 e i 18 anni, di un istituto superiore, in cambio di buoni voti.

Il docente - riporta l'Ansa - si è presentato ugualmente all'interrogatorio di garanzia fissato dal gip del Tribunale dopo l'ordinanza di custodia cautelare che lo ha mandato agli arresti domiciliari, a metà settembre, su richiesta del pm.

Foto tratta da Unionesarda.it