Momenti di paura e concitazione nella notte a Cagliari. In via Seruci, un giovane di 27 anni, Maurizio C., è stato aggredito a colpi di roncola da una persona che è poi si è data alla fuga.

La vittima avrebbe riportato una semi amputazione di un braccio. Trasportato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni, è ricoverato in coma farmacologico e prognosi riservata. I medici, fortunatamente, sono riusciti a salvargli il braccio. Erano circa le 21.30 quando un residente nella zona ha chiamato il 118 dopo essersi reso conto di quanto accaduto.

I carabinieri stanno lavorando per risalire al responsabile attraverso testimonianze e segnalazioni.