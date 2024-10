Non si ferma l'attività del centro trapianti dell'ospedale Brotzu, a Cagliari. Nelle ultime 24 ore l'equipe chirurgica ha effettuato un prelievo multiorgano.

I polmoni andranno a salvare la vita di un paziente in Emilia Romagna; fegato e rene sinistro sono stati inviati nella penisola, il rene destro sarà trapiantato in un paziente domani mattina, mentre è in corso il trapianto del cuore.

Un grande lavoro di squadra che premia la generosità dei donatori e conferma la grande professionalità di tutti gli operatori sanitari che nonostante il difficile momento di emergenza continuano un'attività fondamentale per tutto il sistema sanitario, confermando l'azienda un'eccellenza nel campo dei trapianti.