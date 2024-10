Controlli a Cagliari da parte delle autorità in vista di Capodanno sui botti illegali e materiali pirotecnici di dubbia provenienza. Fra i più potenti preoccupa il "pallone di Messi", dal nome del 10 argentino, fresco di campionato del mondo. "Può distruggere una stanza", fanno sapere le forze dell'ordine.

Finora nel capoluogo non ne sono stati sequestrati. Si tratta di una sfera dalle dimensioni di un pallone da calcio, munita appunto di miccia. Invito alla massima attenzione da parte degli uomini della Polizia di Stato, soprattutto per i "fuochi" artigianali o illegali.

Ma anche per quelli contraffatti: occhio al marchio Ce, se le lettere sono troppo ravvicinate, spiegano, non è il caso di fidarsi. Gli agenti hanno annunciato che, nella notte di San Silvestro, le strade saranno presidiate per garantire l'ordine pubblico.