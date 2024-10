I Vigili del Fuoco e la Guardia costiera stanno perlustrando lo specchio d'acqua davanti a Cala Fighera, sotto la Sella del Diavolo a Cagliari, alla ricerca di un sub. Una persona che transitava con una barca ha notato la presenza di un pallone da sub con attaccata una torcia e la corda per legare il pescato, senza nessuno vicino e ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori e la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco del distaccamento portuale del Comando di Cagliari che stanno scandagliando le acque nell'area in prossimità della scogliera e le motovedette della Guardia costiera che ha attivato anche alcune pattuglie sulla costa. Al momento non è stata trovata traccia del sub.

È possibile anche che la boa sia stata trascinata in quel punto dalla corrente, che sia stata dimenticata e che non ci sia alcun disperso.