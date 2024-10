Due chili e 381 grammi di marijuana, di cui 218 grammi in 106 dosi confezionate e la restante parte impacchettata in buste in cellophane di varie dimensioni; 370 grammi di hashish, di cui 39 grammi in 15 dosi confezionate, 3 panetti da 100 grammi ciascuno e la restante parte pronta per il confezionamento;un pugnale della lunghezza di 27 cm intriso di sostanza stupefacente;materiale da confezionamento e un bilancino di precisione e 1050 euro in contanti.

È quanto i carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno sequestrato a un giovane di 23 anni, residente in Corso Vittorio Emanuele e già gravato da precedenti denunce.

I militari, come da loro riferito, si erano organizzati con tanto di binocoli per un servizio di osservazione da zona defilata in Via Santa Margherita. Speravano di poter osservare almeno un’azione di spaccio che consentisse poi di procedere con delle perquisizioni. Il servizio ha in breve permesso di identificare un acquirente che fermato per strada poco distante, a seguito di successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due bustine di marijuana pari a 9,72 grammi.

I carabinieri a questo punto hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione in uso all’autore dell’azione di spaccio, prima osservato dai militari.

Quanto rinvenuto è stato posto a sequestro, unitamente al telefono cellulare dell'interessato. L’acquirente verrà segnalato alla competente Prefettura di Cagliari per probabili sanzioni amministrative.

Il 23enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Uta, dove attenderà l’udienza di convalida del provvedimento adottato nei suoi confronti, che si terrà oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.