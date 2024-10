Cagliari blindata per l'arrivo di Matteo Salvini per la prima manifestazione regionale del suo partito, la Lega nord, in programma alla Fiera di Cagliari alle 18.30 e, quasi in contemporanea per il big match Cagliari-Inter alla Sardegna arena alle 20:45. Prima dell'arrivo di Salvini è prevista una contro manifestazione organizzata dai gruppi antagonisti. Si incontreranno in piazza Costituzione e poi, in corteo, attraverseranno alcune strade della città per raggiungere la Fiera.

Come già accaduto per le precedenti visite di Salvini a Cagliari - in cui si sono registrati momenti di tensione - la Questura ha predisposto un servizio d'ordine. Le strade in cui passerà il corteo sono già presidiate da polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta antisommossa. Al lavoro anche la polizia municipale che sta facendo spostare le auto parcheggiate lungo il tragitto del corteo. Nessuna strada, al momento, è chiusa, ma come già accaduto in passato quando il corteo partirà ci saranno blocchi a intermittenza.