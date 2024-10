Partita al cardiopalma quella andata in scena questa sera alla Sardegna Arena. Rossoblu in vantaggio al 9’ con Faragò, con Sau che sei minuti dopo sciupa un rigore. Nella ripresa il Benevento si fa pericoloso e difatti perviene al pareggio allo scadere con un rigore di Iemmello. Ma al 95’ ci pensa Pavoletti a siglare il gol della vittoria, per l’apoteosi finale.

LA CRONACA

Mister Lopez stupisce ancora, lasciando inizialmente Joao Pedro in panchina, a fronte di un 3-5-2 senza trequartista, con Sau e Pavoletti davanti e Cigarini nuovamente proposto come regista. Dietro, con Ceppitelli, c’è Romagna e Pisacane. Torna Miangue dal primo minuto.

Dalle prime battute si capisce come il prato del Sant’Elia presenti nuovamente quella fastidiosa sabbia che era presente nei primi match contro Crotone e Sassuolo e Chievo, ma che sembrava sparita nella partita contro il Genoa. Dopo 8 minuti rocambolesco gol del Cagliari: dopo una respinta della traversa sul tiro di Cigarini, Faragò si avventa e con un tiro debole beffa Brignoli, ingannato dal fatto che la palla è passata in mezzo ad una serie di giocatori. Al 15’ atterramento in area di rigore di Di Chiara su Sau: l’arbitro fischia il penalty. Dal dischetto, però, Sau sbaglia incredibilmente calciando alto. Il Cagliari nel primo tempo mantiene il pallino del gioco, ma senza grandi occasioni, dopo questa, enorme, del calcio rigore sbagliato. Al 27’ bella palla in mezzo di Faragò, ma Pavoletti per un attimo non ci arriva. Al 39’ sostituzione nel Cagliari: fuori Pisacane per infortunio, dentro Capuano. Tre minuti dopo, cross di Miangue per Pavoletti, colpo di testa e palla fuori. Dopo un altro minuto bel tiro di Barella da fuori, ma Brignoli blocca a terra. Il primo tempo si chiude così, col punteggio di 1-0 per i rossoblu.

Nella ripresa, al 5’, colpo di testa di Pavoletti, palla centrale, Birgnoli para. Al 10’ Benevento vicino al pareggio con Iemmello, ma Rafael respinge in corner. Sanniti ancora vicino al pari con una punizione messa in mezzo e con Rafael che esce a vuoto, facendo venire i brividi un po’ a tutti. Al 18’, colpo di testa di Faragò e palla deviata in corner. Al 20’ Sau fallisce un contropiede lanciato a rete solo davanti a Brignoli. Al 24’ Benevento ancora vicino al gol con Cataldi che dopo la sponda di Iemmello spedisce alto da pochi passi. Il Benevento in questa ripresa ha anche forse meritato il pareggio, con una serie di iniziative pericolosissime. A 3’ dalla fine calcio d’angolo di Viola e palla che passa all’interno di tutta l’area di rigore senza che nessuno la tocchi, finendo a lato. Al primo dei 4 minuti di recupero, ingenuità clamorosa di Faragò che commette un fallo da rigore che Iemmello trasforma per l’1-1 finale. Ma al 95’ è Pavoletti con un colpo di testa a regalare la vittoria ai rossoblu.

CAGLIARI-BENEVENTO 2-1

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Rafael 6; Pisacane 6 (39’ pt Capuano 6), Ceppitelli 6,5, Romagna 7; Faragò 7, Cigarini 7 (19’ st Ionita 6,5), Barella 7, Padoin 6,5, Miangue 6,5; Sau 5,5 (34’ st Farias sv), Pavoletti 7. A disp.: Crosta, Daga, Andreolli, van der Wiel, Dessena, Joao Pedro, Farias, Giannetti, Melchiorri. Allenatore: Diego Lopez 6,5

BENEVENTO (4-3-1-2): Brignoli 6; Di Chiara 5, Djimsiti 5,5; Antei 5,5, Letizia 5 (35’ st Coda sv); Chibsah 6, Memushaj 5 (28’ st Lombardi 6), Lazaar 6; Cataldi 5; Ciciretti 5,5 (16’ st Viola 6,5), Iemmello 5. Belec, Gyamfi, Gravillon, Del Pinto, Kanoute, Venuti, Parigini, Armenteros, Puscas. Allenatore: Roberto De Zerbi 6

ARBITRO: Irrati

MARCATORI: 9’ Faragò (C); 47’ st Iemmello

AMMONITI: Di Chiara (B); Faragò, Cigarini, Padoin, Barella, Pavoletti (C)

PAGELLE

I PIU’

Come non partire da Pavoletti, che lotta come un leone tutta la partita per poi trovare il gol al 95’, quello della vittoria. Faragò gioca un primo tempo ottimo, siglando anche il suo primo gol in A, ma nel finale rischia di sprecare tutto con l’ingenuo fallo da rigore concesso al Benevento.

Luca Cigarini finalmente fornisce una prestazione degna di un giocatore di qualità come lui. E’ la sua più bella finora da inizio stagione. In questo nuovo modulo sembra trovarsi a meraviglia. Assieme a lui un sontuoso Barella. Corsa, assist, recuperi, tiri, avanti e indietro, non si stanca mai e tutto con grande qualità. Bella partita anche di Miangue, caparbio, con belle discese sulla fascia sinistra e qualche cross di pregevole fattura. Benissimo ancora una volta Romagna, che ormai non è più una sorpresa, coadiuvato bene dal rientrante Ceppitelli, che si fa trovare pronto. Preziosissimo Padoin.

I MENO

Sau finisce tra i peggiori, anche se tutto è per quel rigore sbagliato che avrebbe potuto dare grande tranquillità alla squadra. Nella ripresa, inoltre, sbaglia un facile contropiede.