È di origine dolosa l'incendio divampato la scorsa notte nella baraccopoli di via San Paolo, a Cagliari, che nella giornata di ieri è stata sgomberata. Lo hanno accertato i Vigili del fuoco, che hanno individuato inneschi in diversi punti. Una conferma del fatto che qualcuno volesse distruggere quello che rimaneva delle baracche e dei cumuli di rifiuti.

Le fiamme non sono ancora state domate, e la fitta coltre di fumo che ancora oggi continua ad ammorbare l'aria sino al centro di Cagliari non è stata diradata. "Stiamo facendo il possibile affinché al più presto la situazione torni alla normalità", ha detto il comandate della Polizia municipale Guido Calzia. Adesso emergono ulteriori preoccupazioni sul fronte dell'inquinamento dell'aria e dei terreni. C'è infatti la possibilità che dal rogo si sia sprigionata diossina o altri elementi potenzialmente pericolosi.

La Protezione civile comunale, come confermato all'Ansa dall'assessore Andrea Floris, ha attivato tutte le procedure e tutti gli enti competenti per effettuare le verifiche. Al lavoro da questa mattina ci sono anche i tecnici dell'Arpas per i campionamenti dell'aria: in zona è comunque già attiva una centralina.

"Analizzeremo i dati per verificare la presenza di eventuali elementi pericolosi", spiega il direttore dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Alessandro Sanna. Verrà chiarito dunque solo nelle prossime ore se dell'enorme nube di fumo si siano sprigionati elementi tossici, compresa la diossina, calcolabile solo quando la sostanza si deposita sul terreno.

Intanto in queste ore proseguono le operazioni di spegnimento. Sul posto ci sono ancora tre squadre dei Vigili del fuoco, con numerosi mezzi e uomini che stanno intervenendo sui vari focolai.