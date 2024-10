La scarsa visibilità causata da un improvviso ed esteso banco di nebbia sta creando problemi alla viabilità aerea sopra il territorio di Cagliari. Se per chi parte da Elmas il problema non sussiste, d'altra parte i velivoli in arrivo hanno difficoltà vista la scarsa visibilità della pista.

Già un volo, l'FR4877 di Ryanair, proveniente da Bergamo e che sarebbe dovuto atterrare alle 9, è stato dirottato ad Alghero. Altri tre aerei della stessa compagnia - provenienti da Torino, Verona e Cuneo - stanno attendendo che la situazione si evolva, volando in tondo sopra Villasimius.

Se non ci saranno miglioramenti nella visibilità, anche questi tre potrebbero essere dirottati in un altro scalo isolano.