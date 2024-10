Ieri, a Cagliari, in località Marina Piccola, dopo prolungati accertamenti, i carabinieri delle Stazioni di Carbonia coadiuvati da quelli della Stazione di Cagliari-San Bartolomeo, hanno rintracciato e tratto in arresto B.M., 31enne residente a Carbonia, presso il campo nomadi in località Sirai, ma con dimora in diverse località.

Sulla donna pendevano due misure restrittive, rispettivamente della Procura di Tivoli, poiché ritenuta responsabile di avere realizzato nel 2001 a Zagarolo opere abusive in assenza di concessione edilizia (per tali reati dovrà espiare la pena di 3 mesi di reclusione) e della Procura di Perugia, poiché ritenuta responsabile del reato di rapina aggravata commessa a Todi il 12 giugno 2013 (per cui dovrà espiare la pena di 3 anni e e 2 mesi di reclusione).

La donna è stata ristretta a disposizioni dell’autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Uta.