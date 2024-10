E' stato sanzionato per la somma di 5mila euro il titolare di un bar in piazza Dettori a Cagliari. Gli agenti della Polizia amministrativa avrebbero appurato che i documenti che riguardavano le autorizzazioni per vendere alimenti e bevande non erano corretti.

Negli ultimi giorni numerosi i controlli portati a termine, finalizzati a verificare l'osservanza delle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus e per contrastare la cosiddetta "malamovida".

Ispezionati numerosi esercizi pubblici nei quartieri Marina, Stampace e Villanova, la maggior parte dei quali sono risultati in regola. Solo durante il controllo nel bar di via Dettori è emersa l'irregolarità ed è scattata la sanzione.