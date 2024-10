Intorno alle 6:15 di oggi, in viale Calamosca a Cagliari, un’auto con a bordo 5 persone, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi.

Il bilancio è di quattro illesi e un ferito trasportato all’ospedale dal personale sanitario del 118 in codice rosso. Si tratta di una ragazza.

Sul posto i Vigili del fuoco e la polizia locale.