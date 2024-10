Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari alle 23:30 di ieri, 21 settembre, per l'incendio di un'autovettura in sosta in piazza Maria Callas nel quartiere di Sant'Elia.

Dalle prime segnalazioni giunte alla Sala operativa del Comando attraverso il Nue 112 , sul posto è stata inviata la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale.

Gli operatori del 115 hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona risulta coinvolta, in fase di accertamento le cause.