A Cagliari, nel quartiere di Pirri, un'auto è andata in fiamme. Immediato l'allarme ai Vigili del fuoco, giunto intorno alle 18.

Gli operatori sono intervenuti in via Argiolas, dove la macchina era parcheggiata in sosta. L'area è stata delimitata e le fiamme sono state spente.

Infine, è stata messa in sicurezza la sede stradale. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.