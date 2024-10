Un'auto è finita in mare poco dopo le 22 e 30 a Calamosca, poco distante dall'omonimo hotel, nel golfo di Cagliari.

A segnalare l'episodio sono state alcune persone che avrebbero visto la macchina precipitare dalla scogliera. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori, gli agenti della Squadra volante, il 118 e gli uomini della Capitaneria di Porto.

In questo momento i sub stanno cercando di imbracare il veicolo per recuperarlo e verificare se e quante persone vi siano all'interno. Secondo una prima constatazione all’interno dell’abitacolo ci dovrebbe essere il corpo di un uomo privo di vita.

Le forze dell'ordine dovranno verificare la dinamica del fatto: se si sia trattato di un incidente o di un suicidio.