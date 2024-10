Questa mattina a Cagliari la squadra "1A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 11:15 in via Giuseppe Mercalli per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura ha perso il controllo finendo la sua corsa tra un palo dell'illuminazione pubblica e un muro.

Due gli occupanti, un uomo e una donna. Gli operatori, congiuntamente ai sanitari del 118 hanno provveduto ad estrarli dall'abitacolo. Trasportati in ospedale, dai primi accertamenti non risulterebbero essere in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di soccorso hanno proseguito le operazioni di messa in sicurezza sul palo coinvolto, del veicolo e della sede stradale. Per tutta la durata dell'intervento hanno presidiato la zona posto gli agenti di polizia.