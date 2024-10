Intervento dei Vigili del fuoco alle 14:30 di oggi, 19 marzo, in via Ardenne a Cagliari, per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un'autovettura e due scooter in sosta.

Gli operatori della squadra terra di pronto intervento "4A" proveniente dal distaccamento cittadino portuale di Cagliari, hanno circoscritto e spento le fiamme, messo in sicurezza l'area, evitando la propagazione del rogo alle abitazioni vicine.

Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause. Si rilevano lievi danni ad una finestra della palazzina adiacente per irraggiamento delle fiamme. Nessuna persona risulta coinvolta.