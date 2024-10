E' stato rimesso in libertà il 58enne arrestato dai carabinieri ieri notte a Cagliari per atti osceni in luogo pubblico.

L'uomo si sarebbe prima denudato davanti a due minorenni in via San Benedetto, masturbandosi, poi avrebbe ripetuto l'azione davanti a due donne, vicino a una pizzeria. L'uomo è stato subito bloccato dai carabinieri.

Questa mattina durante l'udienza l'arresto non è stato convalidato: a quanto pare il giudice avrebbe valutato la strada come luogo pubblico e non solo frequentato da minorenni, motivo per il quale il 58enne era stato arrestato, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale.