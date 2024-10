A Cagliari, nel deposito di Abbanoa, in via Is Cornalias, è scattato l’allarme anti intrusione all’1:30 e qualche minuto più tardi i residenti hanno segnalato al 113 e ai Vigili del fuoco l'incendio divampato nello stesso deposito che ha disrtutto un atospurgo e danneggiato altri due mezzi.

Sul luogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, anche se l'entrata in funzione del sistema d'allarme non lascia dubbi sulla matrice dolosa.