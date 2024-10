Attentato durante la notte in via La Nurra a Cagliari. Nel mirino è finito il salone "Stile Bellezza". Poco prima delle 3 è stato piazzato davanti alla saracinesca dell'ingresso un ordigno. L'esplosione ha divelto la parte bassa dell'infisso, danneggiando i gradini e la porta. I detriti schizzati all'interno del salone per parrucchiere hanno anche mandato in frantumi uno specchio.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona svegliati dalla forte esplosione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i Vigili del fuoco. Sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura.