Per lavori di potatura alberature stradali domani, mercoledì 3 marzo, potranno verificarsi rallentamenti del traffico veicolare nell'Asse Mediano a Cagliari, dal km 6 al km 5 direzione Poetto. Interessata in particolare la fascia oraria compresa tra le 9 e le 16.

“L'intervento risponde a esigenze di viabilità e salute del verde pubblico e si rende necessario anche per far fronte alle intemperie atmosferiche potenzialmente pericolose per l'incolumità di persone e mezzi” si legge in una nota del Comune di Cagliari.