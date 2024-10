Sino al 30 giugno 2021, sono aperte le iscrizioni per il nido d'infanzia (bambini 3/36 mesi), anno educativo 2021/2022. Tre le tipologie di servizio offerto:

asili nido a gestione esternalizzata;

servizio micronido a domicilio;

strutture private che hanno sottoscritto la convenzione con il Comune.

A calco, l'avviso del Servizio Pubblica istruzione significa che per far fronte all'esigenza di inserimento dei bambini e delle bambine nate successivamente alla scadenza del bando e che compiranno 3 mesi dopo settembre 2021, verranno accolte anche eventuali domande pervenute oltre la scadenza del 30 giugno che andranno a costituire una lista d'attesa.

Inoltre, nel corso dell'anno educativo, sempre con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze delle famiglie che richiedono l'iscrizione al nido, l'Ufficio Asili nido effettuerà delle ricognizioni periodiche delle domande di iscrizione in lista d'attesa, alle quali verrà assegnato il punteggio in base ai criteri di cui all'allegato contenente i criteri di ammissione e i relativi punteggi, tramite approvazione di una o più graduatorie. L'inserimento al nido, in quest'ultimo caso, sarà subordinato alla effettiva presenza di posti vacanti nei nidi d'infanzia che forniscono il servizio.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso accreditamento tramite Spid di livello 2, direttamente dall'applicativo presente nella sezione “Documenti e dati / Bandi / Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto). Nella stessa pagina web anche: avviso, criteri di ammissione e informativa privacy.