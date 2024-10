Lo scorso giugno, gli uomini della Guardia di Finanza di Cagliari hanno intercettato una spedizione postale che occultava un’ingente partita di droga, pari a 5 kg di hashish, proveniente dalla Spagna e probabilmente diretta a un trafficante locale in quel momento ancora sconosciuto.

I successivi approfondimenti investigativi avrebbero consentito, nell’immediato, di identificare e trarre in arresto uno dei presunti responsabili dell’importazione della droga nel momento in cui lo stesso stava tentando di entrare in possesso della merce.

Le indagini svolte nei mesi seguenti, finalizzate a ricostruire l’intera operazione, avrebbero inoltre consentito di individuare un ulteriore presunto complice. Quest’ultimo, un cittadino italiano residente nel capoluogo, è stato rintracciato nella giornata di ieri e tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.

La droga sequestrata, destinata alle piazze di spaccio dell’hinterland cagliaritano, qualora immessa sul mercato avrebbe generato ricavi illeciti per oltre 25.000 euro.