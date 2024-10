Continua senza sosta l’impegno delle fiamme gialle nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso l’intensificazione, nel periodo estivo, dei servizi di prevenzione e controllo.

I finanzieri del comando provinciale di Cagliari hanno portato a termine un’operazione di servizio che ha portato al sequestro, nel quartiere Marina, di circa un etto e mezzo di hashish e marijuana e 275,00 euro in contanti.

L’attività posta in essere dai militari è iniziata con operazioni di monitoraggio di alcuni quartieri città particolarmente a rischio e ultimamente presi di mira per la distribuzione delle sostanze illecite.

Nella serata di ieri il cerchio si è chiuso attorno a GD., ventottenne di Cagliari, giovane pusher da tempo finito sotto la lente dei finanzieri.

L’ingresso in piazza Sant’Eulalia delle pattuglie dei baschi verdi del gruppo territoriale ha colto in flagranza P.D., sorpreso a cedere la sostanza ad altri soggetti.

Malgrado un tentativo di resistenza, veniva subito bloccato dai militari e portato in caserma per le formalità di rito.

Nel sacchetto in possesso del giovane sono state rinvenute 53 dosi di hashish e marijuana confezionate e pronte per la vendita nonché il denaro provento dell’attività criminale.

Il responsabile è stato tratto in arresto e, dopo una notte trascorsa in cella di sicurezza, condotto presso il tribunale di Cagliari per il rito direttissimo, dove è stato posto agli arresti domiciliari per la richiesta dei termini a difesa da parte del legale.