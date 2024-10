Nella mattinata di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile, nel transitare in via Augusto Righi, hanno notato un 54enne cagliaritano, già tratto in arresto nel mese di giugno per ben due volte per il reato di spaccio di stupefacenti, mentre era intento a parlare con una persona.

Gli agenti si sono così avvicinati all’uomo, Massimo Puggioni, che, secondo quanto riferito dalla Polizia, ha cercato di giustificare la sua presenza fuori dalla propria abitazione asserendo di essere uscito per consegnare un mattone a una persona e per chiedere qualche informazione per un lavoro di idraulica da eseguire a casa.

Il 54enne è stato quindi arrestato per evasione.

Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.