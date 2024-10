Una donna di 89 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È accaduto questa mattina all'incrocio tra via dei Donoratico e via Capula, a Cagliari.

Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerla, sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia locale e il 118 che ha trasportato la ferita all'ospedale Santissima Trinità, in codice giallo.

Con quello di oggi salgono a 9 gli investimenti di pedoni avvenuti dall'inizio di novembre. In due casi gli automobilisti non hanno nemmeno soccorso i feriti. Gli agenti della polizia locale di Cagliari hanno già rintracciato uno di loro che sarà denunciato per omissione di soccorso.