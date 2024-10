Sono giunti a Cagliari dopo un lungo viaggio dal confine fra Polonia e Ucraina. Una trentina di profughi di guerra, mamme e bambini, sono stati accolti tra gli applausi in piazza Marco Polo, davanti alla Fiera. La prima a scendere dal bus una ragazzina di quattordici anni, a seguite il resto della comitiva. I nuovi arrivati si ricongiungeranno ad alcuni parenti ucraini già nel capoluogo sardo.

Quella in Sardegna è una sistemazione provvisoria: i volontari dell'Sos Elmas e dell'Accademia del soccorso, organizzatori del viaggio, garantiscono che la prossima missione sarà quella di riportare tutti in una Ucraina, senza il terror del conflitto. Molti dei rifugiati sono scappati dalle bombe attraversando il confine con una marcia di trenta-quaranta ore, racconta chi ha accompagnato i malcapitati. Al confine con la Polonia hanno trovato il pullman della salvezza, destinazione Cagliari.

Il bus con i quattro mori ha attraversato l'Europa prima di arrivare in Italia, poi dalla Toscana un traghetto diretto a Olbia li ha portati nell'Isola: una famiglia è rimasta a Livorno da alcuni amici e parenti, mentre gli altri si sono partiti via mare. Una volta sbarcati in Sardegna è iniziato il viaggio verso Cagliari con una tappa ad Abbasanta per far scendere una famiglia che sarà ospitata nella zona dell'Oristanese. Quindi l'arrivo nel capoluogo con la festosa accoglienza davanti alla Fiera.

Ad accogliere i bambini anche animatori travestiti da personaggi di Walt Disney. Per i più piccoli pupazzetti in regalo, un motivo per strappare un sorriso dopo tanta sofferenza.