A Cagliari chiudono altri istituti scolastici, dopo alcuni nuovi casi di positività accertata. Lo fa sapere il sindaco Paolo Truzzu, tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook.

"In seguito alla segnalazione di nuovi casi di positività al Covid-19 appena comunicati dalla direzione scolastica - spiega il primo cittadino -, abbiamo disposto la chiusura preventiva delle scuole primarie di via Castiglione, via Flavio Gioia e via Machiavelli da domani e fino al 12 novembre".

"Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza - comunica - ed evitare l’ulteriore diffusione del contagio in un momento in cui i casi sono in continuo aumento".