Ennesima aggressione ai danni di un’infermiera del reparto di Psichiatria. Questo pomeriggio un paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ha aggredito e strattonato la professionista procurandole delle lesioni al braccio.

La donna è stata soccorsa dalla guardia della Coop Service Vigilanza che sono riusciti e immobilizzare e tranquillizzare l’uomo. La donna ha riportato una distorsione alla spalla e due dita lesionate. Si tratta dell’ennesima aggressione, dopo quelle avvenute nei giorni scorsi nei reparti di Psichiatria uno e due.

Sulla vicenda è intervenuto Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori Sardi. “La situazione del pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità è indegna di un Paese civile”, ha detto il consigliere.

“Il personale e i pazienti vivono una situazione precaria dal punto di vista della sicurezza personale, ostaggio di elementi poco raccomandabili che vi spadroneggiano. Il problema non si risolverà certo applicando sanzioni disciplinari a un dipendente che probabilmente ha reagito esasperato da minacce e provocazioni”, ha sottolineato Cossa riferendosi alla reazione violenta, filmata con un cellulare, che ha avuto un infermiere nei giorni scorsi ai danni di un utente.

“Una situazione – ha proseguito - che dura da troppo tempo e che innesca scoraggiamento e demotivazione nel personale, che dovrebbe invece essere messo in condizione di svolgere in serenità il delicato compito che viene ad esso affidato. Confido in un intervento immediato ed efficace da parte dell’Ats”.